Робить усе, щоб здати Грузію під контроль Путіна, – Зеленський про санкції США щодо Іванішвілі

США наклали санкції на почесного президента правлячої партії "Грузинська мрія", олігарха Бідзіну Іванішвілі та пов'язаний з ним бізнес. На це відреагував президент України.

Він подякував Штатам за цей крок. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

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Зеленський закликав партнерів накласти санкції на Іванішвілі

Зеленський зауважив, що наразі Іванішвілі – фактичний правитель у Тбілісі, який робить усе, щоб здати Грузію під контроль Путіна.

"Вдячний Сполученим Штатам за сильний крок на підтримку грузинського народу й усього нашого регіону – санкції проти Бідзіни Іванішвілі… Втрата будь-якої країни в нашому регіоні, руйнація демократії для одного народу та поширення злочинного російського впливу створюють небезпеку для всього регіону, для всіх народів", – написав український президент

Він повідомив, що Україна вже застосувала повний комплект санкцій проти Іванішвілі та його поплічників. Також Зеленський закликав всіх партнерів, які "цінують нормальне життя й свободу народів", також накласти обмеження на олігарха, щоб той "усвідомив, якою є ціна за знищення незалежності своєї країни та приниження грузинського народу".

Віримо, що жодні мафіозі не зможуть вкрасти мрію грузинського народу про вільне життя в сім'ї вільних народів, у європейській спільноті,

– додав президент України.

Нагадаємо, що Бідзіна Іванішвілі покинув політику у 2021 році, але подейкували, що він продовжував керувати Грузією "з-за лаштунків" і йому були підпорядковані всі міністри та державні інститути.

На політичну арену Іванішвілі повернувся у 2024 році. Його призначили почесним президентом "Грузинської мрії".

Штати тиснули на новообрану владу Грузії через ухвалення проросійських законів та жорстокі розгони антиурядових протестів. Зрештою, згодом запровадили санкції.

До слова, видання "Ехо Кавказу" повідомляло, що нинішній прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе цинічно відреагував на це. Він заявив, що нібито для Бідзіни Іванішвілі ці обмеження нічого не змінюють і є "нагородою за захист інтересів" Грузії.