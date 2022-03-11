США ввели санкції проти дружини Пєскова та його дорослих дітей

Рупор кремля Дмитро Пєсков уже давно в санкційному списку США. Однак сьогодні до нього доєдналися його дружина і діти.

Загалом санкційний перелік США поповнили члени ради директорів великих російських компаній, 12 депутатів Держдуми і власне родина рупора кремля Дмитра Пєскова. Про це сьогодні заявили у Держдепі США.

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Тобто тепер під обмеженнями дружина речника кремлівського фюрера – Тетяна Навка і двоє їхніх повнолітніх дітей. Загалом у Пєскова і Навки 5 дітей.

Депутати Держдуми, які потрапили під санкції, підтримували рішення про визнання квазіутворень на Донбасі. Саме після цього кремль запустив процес, після якого розгорнув війну проти України.

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