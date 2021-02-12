США ввели санкції проти лідерів військового перевороту у М'янмі

Міністерство фінансів США ввело персональні санкції через військовий переворот у М'янмі. До санкційного списку потрапили 10 фізичних та 3 юридичні особи.
Джерело:Мінфін США
Що відомо про санкції через переворот у М'янмі
Серед тих, проти кого ввели обмеження, є перший віцепрезидент М'янми М'їн Шве та міністр оборони країни Сейн Він. Вони займали ці посади, до того як уряд повалили.
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США також пригрозили відповідальним за переворот розширенням санкційного списку.
Ми також готові ухвалити додаткові заходи, якщо військові М'янми не змінять курс. Якщо буде більше насильства проти мирних протестувальників, то військові М'янми виявлять, що сьогоднішні санкції – тільки перші,
– повідомили у мінфіні.
Переворот у М'янмі: головне
- 1 лютого 2021 року військові затримали президента Він М'їна, державну радницю Аун Сан Су Чжі, а згодом ще близько 400 політиків.
- Військові заявили, що вибори, які відбулися у листопаді 2020 року – сфальсифіковані. Зауважимо, згідно з офіційними даними, на голосуванні перемогла партія Аун Сан Су Чжі.
- До влади прийшов віцепрезидент М'їн Шве. У М'янмі оголосили режим надзвичайного стану.
- Радбез ООН закликав військових звільнити президента та його радницю. Наразі чиновники перебувають під вартою.
- Проти перевороту на вулиці вийшли тисячі людей. Силовики жорстоко розганяли мирне населення.