США ввели санкції проти лідерів військового перевороту у М'янмі

Міністерство фінансів США ввело персональні санкції через військовий переворот у М'янмі. До санкційного списку потрапили 10 фізичних та 3 юридичні особи.

Що відомо про санкції через переворот у М'янмі

Серед тих, проти кого ввели обмеження, є перший віцепрезидент М'янми М'їн Шве та міністр оборони країни Сейн Він. Вони займали ці посади, до того як уряд повалили.

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США також пригрозили відповідальним за переворот розширенням санкційного списку.

Ми також готові ухвалити додаткові заходи, якщо військові М'янми не змінять курс. Якщо буде більше насильства проти мирних протестувальників, то військові М'янми виявлять, що сьогоднішні санкції – тільки перші,

– повідомили у мінфіні.

Переворот у М'янмі: головне