Підривають фінансову основу воєнної машини Росії, – Зеленський відреагував на нові санкції США

Санкції проти нафтопереробного сектору Росії, які ввели 10 грудня США, підривають фінансову основу воєнної машини ворога. Це вплине на здатність ворога далі вести агресивні дії проти України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського у його телеграм-каналі. Ці санкції є наймасштабнішими з тих, що запровадили американці проти країни-агресорки.

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Що сказав Зеленський про нові санкції США проти Росії

Володимир Зеленський висловив вдячність президенту США Джо Байдену, його адміністрації та всьому американському народові за оголошений новий пакет санкцій проти понад 400 суб'єктів, які пов'язані з російським енергосектором.

Президент України наголосив, що двопартійна підтримка Сполучених Штатів справді дуже важлива, і українці це добре відчуваємо.

Ці заходи суттєво підривають фінансову основу російської воєнної машини, адже порушують ланцюжок постачання: ключові російські виробники, страхові компанії, постачальники послуг у нафтогазовій галузі, 184 танкери тіньового флоту, логістичні об'єкти та компанії третіх країн,

– наголосив український лідер.

Зеленський також особливо відзначив тиск на такі компанії, як "Сургутнефтегаз", який є "ключовим фінансовим гаманцем для самого Путіна".

За словами президента України, подібні санкції посилають чіткий сигнал ворогу: злочинці мають платити за свої злочини. Тому чим менше доходів Росія отримуватиме від нафти й інших енергоресурсів, тим швидше буде відновлено мир.

"Енергоресурси не повинні бути зброєю, як це робить Росія. Натомість країни, які поважають міжнародне право, можуть і мають забезпечити стабільне й надійне енергопостачання для всього світу", – зауважив глава держави.

Зрештою президент України висловив вдячність за лідерство Америки в притягненні Росії до відповідальності за свої воєнні злочини. Зеленський впевнений, що ці кроки значно зменшать нафтодоларові доходи Росії, а разом із ними і її здатність продовжувати агресію.

До слова, окрім США санкції проти 2 російський нафтових компаній "Газпром нефть" та "Сургутнефтегаз" ввела також і Велика Британія. В уряді країни наголосили, що після введення санкцій проти цих компаній здатність Росії отримувати доходи від продажу енергоносіїв буде значно обмежено.