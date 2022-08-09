США вводять нові санкції проти високопосадовців білорусі
У Штатах ввели нові санкції проти білоруських чиновників. Вони причетні до підриву демократії, а також переслідування й репресій протестувальників у 2020 році.
Під санкції потрапили 100 високопоставлених чиновників. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
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У Держдепі вкотре закликали до відповідальності за порушення прав людини режимом лукашенка.
Хто потрапив під санкції
До санкційного списку потрапили високопосадовці з адміністрації самопроголошеного президента білорусі, окружні судді, з МВС, КДБ, центральної виборчої комісії, генпрокуратури, головного апарату слідчого комітету, мінтрансзв'язку, головного управління по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією.
Обмеження наклали і на керівництво державної телерадіокомпанії "Белтелерадіо", Другої національної телекомпанії, а також представників командування ВПС і ППО республіки.
Імені з санкційного списку:
- заступник міністра внутрішніх справ та командувач внутрішніми військами білорусі Микола Карпянков;
- командир загоном міліції особливого призначення міндержвиконкому внутрішніх справ Дмитро Балаба.
Обох звинувачують у причетності до грубих порушень прав людини, до затримання мирних демонстрантів.
Загалом чиновників звинувачують у причетності до тортур, насильницьких арештів мирних демонстрантів, обшуків журналістів та фальсифікації виборів.
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