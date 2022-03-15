США вводять нові санкції: у списку обмежень дружина Лукашенка, відділ МВС Чечні і військові

Мінфін США ввів санкції проти 15 російських та білоруських фізичних осіб та 1 організації. У підсанкційний список потрапили: дружина Лукашенка, відділ МВС Чечні і військові.

Про це повідомляє відомство США. Ці санкції означають, що людям з цього списку заблокують активи, і громадянам США заборонено мати з ними справу.

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Список осіб проти яких запровадив санкції Мінфін США

Ахматов Джабраїл Алхазурович; Булгаков Дмитро; Євкуров Юнус-бек; Іванов Тимур Вадимович; Хутаєв Хусейн Мерлович; Криворучко Олексій; Лукашенко Галина Родіонівна (дружина білоруського диктатора); Міхєєв Олександр Олександрович; Мушникова Наталія Євгенівна; Панков Микола; Садовенко Юрій; Саламов Нурід Денільбекович; Шугаєв Дмитро Євгенович; Цаліков Руслан; Рідко Геннадій; відділ МВС Росії по Курчалоєвському району Чечні.

Санкції Держдепу США

Це вже другий пакет санкцій за 15 березня. Раніше Держдепартамент США оголосив про запровадження чергових санкцій щодо високопоставлених представників оборонного сектору держави-агресорки.

Вони стосуватимуться 11 фізичних осіб, які працюють або працювали в оборонному секторі Росії, зокрема:

вісьмох заступників міністра оборони Росії – Олексія Криворучка, Тимура Іванова, Юнус-Бека Євкурова, Дмитра Булгакова, Юрія Садовенка, Миколу Панкова, Руслана Цалікова, Геннадія Жидка,

голови Росгвардії Віктора Золотова,

голови Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Дмитра Шугаєва,

гендиректора "Рособоронекспорту" Олександра Міхєєва.

Усе майно чиновників, яке перебуває у Сполучених Штатах або перебуває у володінні чи під контролем осіб із США, заблокують.