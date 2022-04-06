США вводять санкції проти Михайла Мішустіна та Дмитра Медвєдєва

Сполучені штати Америки продовжують вводити санкції проти Росії та посіпак Путіна. Тепер "жертвами" санкцій стали Дмитро Мєдвєдєв та Михайло Мішустін.

США ввели нові санкції проти російських установ та політичних еліт окупантів. Під нові обмеження потрапила сім'я Путіна та його близькі посіпаки.

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Санкції проти Мєдвєдєва та Мішустіна

Сполучені штати ввели персональні санкції проти колишнього прем'єр-міністра Росії Дмитра Мєдвєдєва та нинішнього главу уряду агресора Михайла Мішустіна.

Їх відключать від фінансової системи США, а їхні активи на території Штатів будуть заморожені.

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