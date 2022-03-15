США вводять санкції щодо 11 високопосадовців оборонного сектору Росії

15 березня 2022 , 03:32
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Джерело:

Інтерфакс

Увесь цивілізований світ жорстко засуджує вторгнення Росії в Україну. США введе чергові санкції проти посадовців оборонного сектору країни-агресорки.

Санкції також торкнуться колишніх посадовців. Про це повідомили у Держдепі США.

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США вводять санкції проти 11 осіб з оборонного сектору Росії

Держдепартамент США оголосив про запровадження чергових санкцій щодо високопоставлених представників оборонного сектору держави-агресорки.

Державний департамент продовжує накладати серйозні санкції на російських керівників оборонної галузі,
 – мовиться у повідомленні.

Нові санкції стосуватимуться 11 фізичних осіб, які працюють або працювали в оборонному секторі Росії, зокрема:

  • вісьмох заступників міністра оборони Росії – Олексія Криворучка, Тимура Іванова, Юнус-Бека Євкурова, Дмитра Булгакова, Юрія Садовенка, Миколу Панкова, Руслана Цалікова, Геннадія Жидка,
  • голови Росгвардії Віктора Золотова,
  • голови Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Дмитра Шугаєва,
  • гендиректора "Рособоронекспорту" Олександра Міхєєва.

Усе майно чиновників, яке перебуває у Сполучених Штатах або перебуває у володінні чи під контролем осіб із США, заблокують.

"Крім того, також блокується (майно – 24 канал) будь-яких юридичних осіб, яким прямо чи опосередковано належать на 50 або більше відсотків одній або декільком особам, включеним до списку санкцій", – додали в Держдепі США.

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Автор: Ольга Котів