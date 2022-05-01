США взяли курс на демілітаризацію Росії – способом знищення економіки, – експерт

США хочуть демілітаризувати Росію, але роблять це поступово – для початку за допомогою санкції. Адже вони вже почали знищувати російську економіку.

Таку думку висловив експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен в ефірі 24 каналу.

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Він запевняє, що весь цивілізований світ вже немає ілюзій про те, чи можна домовлятися у Путіним.

США взяли курс на своєрідну демілітаризацію Росії способом знищити для початку її економіку,

– наголосив Тизенгаузен.

Чи знімуть з Росії санкції

Експерт заявив, що санкції з Росії знімуться лише після якогось світового погодження. "Але Росія може знову використає цей проміжок часу для нової мілітаризації. Історія нас це навчила, адже були війни в Чечні, Грузії, Україні", – додав він.

За його словами, Росія ніколи не зупиниться на тому, що за допомогою армії диктувати світу свої умови.

Тому санкції з Росії було б правильно знімати взамін на її роззброєння та ліквідації ядерного потенціалу. Хоча Росія навряд на це піде. Хіба коли буде безвихідна ситуація в економіці, людям не буде що їсти і вони почнуть виходити на вулиці,

– сказав Тизенгаузен.

США взяли курс на демілітаризацією Росії, – Тизенгаузен



До слова, голова Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що Росія продовжить шукати лазівки для обходу санкцій. Втім, Україна має механізм, який не дасть їй такої можливості. Це такі собі вторинні санкції, який дозволять "підвести" під санкції посередників, дотичних до підсанкційних компаній.

Як Росія намагається обійти санкції

Кремль планує організувати у країнах ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку – 24 канал) виробництво складових частин до російської продукції військового та подвійного призначення.

А російський виробник засобів протиповітряної оборони – АТ "Ульяновский механический завод" – залучає Казахстан для отримання комплектуючих німецького виробництва.

Росія також веде переговори з Грузією, Вірменією та Азербайджаном для реекспорту російської продукції на міжнародні ринки. Для цього вже створено понад 200 компаній.

З початку війни Росії проти України до Вірменії прибуло близько 85 тисяч російських громадян та 113 ІТ-компаній.

Також там російські громадяни створили близько тисячі приватних підприємств та понад 250 ТОВї, які сплачуватимуть податки до бюджетів обох країн – Вірменії та Росії.

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