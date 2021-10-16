США за 18 місяців планують провести три випробування гіперзвукових ракет наземного базування

У США мають намір протягом наступних 18 місяців здійснити три контрольні тестові запуски гіперзвукових ракет наземного базування. Американські військові планують взяти їх на озброєння у 2023 році.

Про це в інтерв'ю виданню Defense News повідомив начальник управління Армії США з гіперзвукових розробок генерал-лейтенант Ніл Тергуд.

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У 2022-му фінансовому році (почався 1 жовтня – 24 канал) будуть три льотні випробування і ще додаткові випробування у 2023 році,

– сказав він.

За його словами, ці фінальні льотні випробування проводитимуться безпосередньо бойовими частинами, в які вони надійдуть, а не розробниками.

"Ми дали техніку, щоб вони могли вже зараз тренуватися й готуватися отримати реальні боєкомплекти для стрільби. Це дозволить до взяття на озброєння бути підготованими до застосування", – додав Ніл Тергуд.

Батарея з гіперзвуковими ракетами: що відомо

Батарея наземного комплексу LRHW складається з командно-штабної машини і чотирьох важких транспортерів з двома контейнерами на кожному з гіперзвуковими ракетами.

Радіус дії розроблюваних для армії Сполучених Штатів гіперзвукових ракет становитиме понад 2 775 кілометрів. Швидкість планерного гіперзвукового блоку досягає 17 Маха.

Планується, що розгортання першої боєготовності американської батареї з гіперзвуковими ракетами здійснять у 2023 році.