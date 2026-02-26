В Офісі Президента відреагували на попередження США через удари по Новоросійську

У Сполучених Штатах Америки заявили, що проти, аби Україна атакувала цілі на території Росії, які можуть зачепити їхні економічні інтереси. Зокрема мовиться про нещодавню атаку Сил оборони по російському порту "Новоросійськ".

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що ця заява стосується конкретних інвестицій у Казахстанський спільний бізнес. Їхня діяльність має логістичний хаб у російському порту.

Дивіться також Росія використовує тему корупції під час війни як зброю проти України: як західні ЗМІ цим маніпулюють

У чому головна проблема заяви США?

Михайло Подоляк підкреслив, що відомо приблизно про 6200 підприємств, які прямо працюють на російську війну проти України. Є інформація, де вони розташовані, хто там керівники та працівники.

Він вважає, якщо в України є партнерство із США та європейцями, то вони мають знати про українські цілі на території Росії.

Американці абсолютно прямі, коли говорять, що хочуть, аби їхні інвестиції були захищеними. Але питання в іншому, чому вони паралельно не зробили заяву, що у них є інвестиції в Україні? Для мене це загадково,

– сказав радник Офісу Президента.

Мовиться про те, якщо США хочуть захищати критичні інвестиції через треті країни навіть в Росії, то так само мало б бути з інвестиціями, хоч і не критичними, в Україні.

Подоляк пояснив це тим, що, з огляду на міжнародне право, наша держава перебуває під дією не спровокованої агресії. Тому Росія завдає шкоди не лише Україні, але і європейцям та американці. Тому ці збитки потрібно відшкодувати.

До слова, у ніч на 23 лютого 2026 року далекобійні безпілотники СБУ атакували нафтоперекачувальну станцію Калейкіно в Татарстані – ключовий вузол транспортування російської нафти. Після шести вибухів на об'єкті спалахнула масштабна пожежа, загорілися резервуари з нафтою.

Що відомо про порт у Новоросійську?