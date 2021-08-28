США заборонили власним військовим базам в Європі купувати енергоресурси в Росії

Пентагон США заборонив купувати російські енергоресурси для своїх військових баз. Однак мова йде тільки про американські бази на території Європи.

Метою заборони є зміцнення енергетичної безпеки у Європі. Ці зміни внесли в додаток до Федерального положення про військові закупівлі.

Варте уваги Вбивства журналістів, расизм, катування: США санкціями карають Росію за гучні злочини

Заборона стосується конкретно Європи

Тепер військові бази США у Європі не можуть купувати продукцію російського енергетичного ринку. Однак у цього правила є цікавий момент – бази на території інших континентів можуть безперешкодно купувати енергоресурси в Росії.

Наприклад, заборона не торкнеться американських баз у Туреччині.

Ще однією з причин заборони є ризик перебоїв у постачанні ресурсів з Росії, що негативно впливатиме на роботу баз. Однак у Пентагоні кажуть про можливі винятки з нових правил.

США – Росія: останні новини