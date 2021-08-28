США заборонили власним військовим базам в Європі купувати енергоресурси в Росії
Джерело:Пентагон
Пентагон США заборонив купувати російські енергоресурси для своїх військових баз. Однак мова йде тільки про американські бази на території Європи.
Метою заборони є зміцнення енергетичної безпеки у Європі. Ці зміни внесли в додаток до Федерального положення про військові закупівлі.
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Заборона стосується конкретно Європи
Тепер військові бази США у Європі не можуть купувати продукцію російського енергетичного ринку. Однак у цього правила є цікавий момент – бази на території інших континентів можуть безперешкодно купувати енергоресурси в Росії.
Наприклад, заборона не торкнеться американських баз у Туреччині.
Ще однією з причин заборони є ризик перебоїв у постачанні ресурсів з Росії, що негативно впливатиме на роботу баз. Однак у Пентагоні кажуть про можливі винятки з нових правил.
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