США забороняють імпорт морепродуктів, алкоголю та діамантів з Росії

11 березня 2022 , 17:39
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Джерело:

"Голос Америки"

Американський президент Джо Байден оголосив про нові антиросійські обмеження. Вони стосуватимуться імпорту морепродуктів, алкоголю та діамантів з країни-агресорки.

Відповідну заяву президент США зробив 11 березня. Він повідомив про нові кроки щодо притягнення Росії до відповідальності за її невиправдану війну проти України.

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Цій заяві передувала розмова зі Зеленським

Перед тим, як розповісти про черговий пакет санкцій, Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Український президент розповів, що вони узгодили подальші кроки щодо оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію. 

Раніше ЗМІ повідомляли, що Байден планує закликати й до припинення нормальних торговельних відносин із Росією. Це –  юридичне позначення у США вільної торгівлі з іноземною державою. 

Ранкове звернення Зеленського за 11 березня: дивіться відео

 

Автор: Ірина Буртик