США забороняють імпорт морепродуктів, алкоголю та діамантів з Росії

Американський президент Джо Байден оголосив про нові антиросійські обмеження. Вони стосуватимуться імпорту морепродуктів, алкоголю та діамантів з країни-агресорки.

Відповідну заяву президент США зробив 11 березня. Він повідомив про нові кроки щодо притягнення Росії до відповідальності за її невиправдану війну проти України.

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Цій заяві передувала розмова зі Зеленським

Перед тим, як розповісти про черговий пакет санкцій, Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Український президент розповів, що вони узгодили подальші кроки щодо оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Байден планує закликати й до припинення нормальних торговельних відносин із Росією. Це – юридичне позначення у США вільної торгівлі з іноземною державою.

Ранкове звернення Зеленського за 11 березня: дивіться відео