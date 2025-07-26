У США під час взльоту загорівся літак зі 179 людьми на борту

У міжнародному аеропорту Денвера ледь не сталася трагедія: під час розгону на зліт пасажирський літак Boeing 737 Max, що мав здійснити рейс до Маямі, раптово спалахнув. На борту перебували 179 осіб.

Усіх вдалося швидко евакуювати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.

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Що відомо про пожежу на літаку у США?

Інцидент стався в п’ятницю, 26 липня. У лайнера авіакомпанії American Express раптово загорілася стійка шасі, що викликало паніку серед пасажирів. Пілоти негайно зупинили рух літака, було розпочато аварійну евакуацію за допомогою аварійних трапів.

Свідки події зафіксували, як люди в паніці залишають борт, тоді як задня частина літака затягнута димом. Усього в салоні перебували 173 пасажири та 6 членів екіпажу.

Люди евакуюються з охопленого вогнем літака: дивіться відео

Обійшлося без жертв. П’ятеро осіб отримали легкі травми, які не потребували госпіталізації. Ще одного пасажира доставили до лікарні для додаткового обстеження.

Попередні висновки вказують на ймовірну технічну несправність шасі – саме ця версія наразі вивчається, особливо на фоні посиленої уваги до безпеки літаків серії Boeing 737 Max.

Внаслідок події аеропорт Денвера затримав 87 вильотів.