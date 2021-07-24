У США заговорили про надання Україні летальної зброї
24 липня 2021 , 22:49Читать новость на русском
Джерело:Укрінформ
У США вважають, що слід продовжити підтримку обороної здатності України. Зокрема, надавати летальну зброю.
Адміністрація 45 президента США Дональда Трампа надавала Україні летальну допомогу. Про це заявив колишній посол США в Україні, віцепрезидент Інституту миру США з питань стратегічної стабільності і безпеки Вільям Тейлор.
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Так, Вашингтон надавав Києву протитанкові ракети. Тейлор сподівається, що адміністрація президента Джо Байдена продовжить це й надасть Джавеліни та інші системи, яких потребує українське військо.
Дипломат зазначив, що США допомагають Україні не лиш в безпековій, але й в політичній, економічній сферах.
Що говорили в США про летальну зброю для України
- У січні 2021 року Байден говорив, що його адміністрація працюватиме над наданням Україні летального озброєння. Він казав, що у військовій сфері надав би безпекову допомогу від США, включаючи зброю, щоб посилити здатність України захищатись.
- У квітні CША на тлі загострення біля українського кордону заявили, що будуть підтримувати України у сфері безпеки й оборони. Зокрема, мовиться про постачання летальних оборонних систем.