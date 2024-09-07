Час до 30 вересня: Пентагон пояснив, що буде з грошима для України після кінця бюджетного року

У Пентагоні хочуть використати доступні кошти для підтримки України "в будь-який можливий спосіб" після кінця фіскального року у вересні.

Про це розповіла речниця Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу 6 вересня.

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"Як ви знаєте, ми дуже наполегливо працювали з Конгресом, щоб отримати цю додаткову суму та розподілити ці гроші для України у пакетах PDA та USAI", – зазначила Сінг.

"Використаємо все, що є"

Вона не стала припускати, як саме будуть розподілені залишки коштів, але зауважила, що Вашингтон оголошує пакети допомоги Україні "майже щотижня".

Я не сумніваюся, що ми використаємо все, що в нас є, щоб забезпечити надалі надання Україні всього, що їй потрібно, як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі,

– наголосила речниця.

Сінгх додала, що США планують використати залишкові кошти "в будь-який можливий спосіб".

Довідково. Вашингтон має передати Україні ще 6,2 мільярда доларів, які доступні в рамках президентських повноважень. Час спливає 30-го вересня, коли у США закінчується бюджетний рік.