США закликали Росію негайно звільнити Крим та українських політв’язнів

З нагоди Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень Сполучені Штати звернулися до Росії з вимогою забратися з Криму та звільнити всіх українських політв'язнів.

Американські дипломати повідомили: щонайменше 43 особи зникли безвісти від початку окупації півострова у 2014 році. Доля 15 з них залишається невідомою.

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Російські силовики викрали цих людей за опір російській окупації, щоб вселити страх місцевому населенню та придушити інакодумство. На сьогодні жодна особа не була притягнута до відповідальності за ці злочини,

– зазначили у Посольстві США в Україні.

"Ми закликаємо Росію негайно припинити окупацію Криму, звільнити всіх українських політв’язнів, яких вона несправедливо утримує, і повернути повний контроль над півостровом Україні. Крим – це Україна! – додали у відомстві.

Окупація Криму Росією

У березні 2014 року Росія ввела війська на територію Криму.

Країна-агресор провела псевдореферендум та окупувала півострів.

Захід відреагував на ці дії, запровадивши санкції проти Москви.

Верховна Рада України 20 лютого 2014 року офіційно оголосила початок тимчасової окупації Криму.