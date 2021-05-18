США закликали Вірменію та Азербайджан домовитись щодо демаркації кордону

У Білому домі висловили стурбованість через нещодавню напругу між Вірменією та Азербайджаном. Штати закликали країни сісти за стіл перемовин щодо демаркації кордонів.

Пересування військових біля недемаркованих кордонів – безвідповідальне і провокаційне. Про це сказав радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван під час окремих телефонних розмов з лідерами Вірменії та Азербайджану.

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США закликали країни до перемовин

Салліван наголосив, що США бажають лише миру та процвітання на Південному Кавказі. Однак радник зазначив, що потрібно провести між двома країнами офіційні переговори з демаркації їх міжнародного кордону. Крім того, Саліван передав прихильність США досягненню регіонального примирення за допомогою двосторонньої взаємодії.

До речі, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що готовий почати перемовини.

Загострення на кордоні Вірменії та Азербайджану: коротко

Вірменія заявила, що війська Азербайджану просунулись на 3,5 кілометра на вірменську територію. Через це у Єревані зібрались екстрене засідання. Там заявили, що азербайджанські дії – це посягання на чужу територію.

Представники Азербайджану наголосили, що мають намір провести переговори з Вірменією.