США залишили без запчастин літаки, на яких літає Лукашенко

Через санкції США білоруським літакам бракуватиме запчастин. Мовиться про судна компанії "Белавіа" тай той повітряний транспорт, який використовує сам самопроголошений президент Лукашенко.

Санкції Бюро промисловості та безпеки США запровадило спочатку проти російських авіакомпаній. З 2 березня вони стосуються і Білорусі.

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Отримати спеціальну ліцензію Білорусь не може

Після введення обмеження, аби отримати запасні частини до літаків Boeing та інших американських виробників, необхідно отримати спеціальну ліцензію. Зробити це Мінську в сучасних умовах практично неможливо.

"Белавіа" це зачепить безпосередньо, адже 7 із 12 літаків, які виконують рейси, – це Boeing 737. Ще 5 – бразильські Embraer, у них теж є багато американських комплектуючих.

Повітряний флот Лукашенка теж постраждає

Повітряний флот Лукашенка теж постраждає, адже переважно самопроголошений лідер використовує Boeing 737-800 та Boeing 767. Якщо Лукашенко і далі захоче подорожувати з комфортом, то йому доведеться купувати запчастини на "чорному ринку".

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Раніше Лукашенко літав радянським Ту-154, проте його таки переманила на свій бік розкіш та комфорт. Він надає перевагу Boeing 767 з оздобленням з цінних порід дерева та натуральної шкіри.