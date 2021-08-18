США заморозили держрезерви Афганістану у своїх банках

Адміністрація Джо Байдена заморозила резерви уряду Афганістану, які зберігаються на рахунках американських банків. Це було одним із перших рішень Вашингтона після захоплення влади талібами.

Відповідне рішення щодо держрезервів Афганістану ухвалили міністр фінансів США Джанет Єллен та співробітники Управління з контролю за іноземними активами.

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США заморозили фінансові резерви Афганістану

Замороження фінансових резервів стало одним з перших рішень адміністрації Байдена щодо економіки Афганістану після захоплення влади в цій країні "Талібаном".

Будь-які активи Центрального банку, які має уряд Афганістану в Сполучених Штатах, будуть недоступні для талібів,

– йдеться у повідомленні.

За інформацією Міжнародного валютного фонду, резервні фінансові активи центрального банку Афганістану станом на квітень оцінювалися в 9,4 мільярда доларів.

Джерело видання уточнило, що більшість цих грошей наразі розміщена за межами Афганістану. Ймовірно, мільярди доларів зберігаються саме в США, однак точна сума невідома.

Німеччина призупинила допомогу Афганістану: що відомо

Раніше міністр з питань економічного співробітництва Німеччини Герд Мюллер заявив, що уряд припиняє допомогу з метою розвитку Афганістану у зв'язку із захопленням влади талібами.

У 2021 році країні планували перерахувати 250 мільйонів євро допомоги. Однак наразі жодне євро не було виплачене.