США заморозили деякі контракти на продаж зброї: яких країн це стосується

Сполучені Штати тимчасово заморозили кілька незавершених контрактів про продаж озброєння союзникам. Адміністрація президента Джо Байдена має намір переглянути ці договори.

Джерело: National Post

Замороження військових контрактів вплине на продаж озброєння Об'єднаним Арабським Еміратам та Саудівській Аравії.

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Що у Байдена кажуть про припинення цих контрактів

Держдепартамент тимчасово призупиняє реалізацію чинних американських оборонних трансфертів та продажів у межах як закордонних військових продажів, так і прямих комерційних.

у межах як закордонних військових продажів, так і прямих комерційних. Далі адміністрація Байдена планує переглянути ці договори.

Команда нового президента хоче забезпечити, щоб "продаж зброї в США відповідав стратегічним цілям щодо створення сильніших та дієздатніших партнерств у галузі безпеки".

Водночас деякі американські виробники зброї, зокрема Raytheon Technologies та Lockheed Martin, вже працюють над продажами озброєння цим країнам.

адміністрація Дональда Трампа в останні години при владі погодила продаж 50 винищувачів F-35 та 18 безпілотників в ОАЕ. Тоді команда Байдена заявила, що хоча угоду уклали ще за президентства Трампа, його наступник обов'язково перегляне ці домовленості.