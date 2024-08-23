США запровадили нові санкції проти Росії: у списку син та невістка Бєлоусова
Джерело:Мінфін США
Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти військово-промислового комплексу та фінансових установ Росії. Йдеться про понад 60 компаній.
Як зазначив Мінфін, у списку опинилися російські технологічні і оборонні компанії, які відіграють важливу роль підтримки і розвитку російської оборонної промисловості.
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Санкції проти Росії
У новому пакеті санкцій США наклали обмеження на організації, що займаються розробкою і модернізацією озброєнь, автоматизацією і робототехнікою, розробкою і придбанням електроніки подвійного призначення, цифровим спостереженням, інтернетом речей і штучним інтелектом.
Також санкції торкнулися й підприємств металургійного та гірничодобувного сектору Росії. Наприклад, у списку є компанії з видобутку сталі, заліза та вугілля, а також фірми, що їх обслуговують. У списку опинилися філії "Євраза", ТОВ "Зріджений природний газ Якутія", Магнітогорський металургійний комбінат, комбінати "Норнікеля" та вугільна шахта "Распадська".
У мережі також звернули увагу, що у списку опинився 30-річний Павло Бєлоусов, син міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова. Поряд також перебуває Євгенія Бєлоусова – невістка посадовця.
Додамо, що санкції цього разу також націлені на російські фінансові технологічні компанії, які надають необхідне програмне забезпечення та ІТ-рішення для фінансового сектора Москви.
Окрім цього до великого списку санкцій входять компанії з Туреччини, Китаю, ОАЕ та їх громадяни.