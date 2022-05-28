США запровадили санкції проти російських банків через зв'язки з КНДР

КНДР 24 травня запустила 3 ракети – одну міжконтинентальну балістичну і 2 балістичні меншої дальності. У відповідь США ввели санкції проти банків та торгової компанії, які підтримують розробку зброї масового знищення.

Загалом Північна Корея цьогоріч запустила 23 балістичні ракети. Зокрема, 6 міжконтинентальних, що порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН.

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США ввели санкції за підтримку КНДР

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції проти фізичної особи, 2 банків та торгової компанії. Вони підтримують розробку КНДР зброї масового знищення, програми балістичних ракет, а також національну авіакомпанію Північної Кореї.

У Мінфіні США зауважили, що КНДР 24 травня запустила 3 ракети:

одну міжконтинентальну балістичну ракету;

2 балістичні ракети меншої дальності.

Сьогодні казначейство націлене на прихильників програм КНДР щодо ЗМЗ і балістичних ракет, а також на іноземні фінансові установи, які свідомо надали значні фінансові послуги уряду КНДР,

– зауважив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Він додав, що Сполучені Штати продовжать впроваджувати нові та дотримуватимуться чинних санкцій, закликаючи КНДР повернутися на дипломатичний шлях і відмовитися "від погоні за зброєю масового знищення та балістичними ракетами".

США запровадили санкції проти людини, яка безпосередньо підтримувала або допомагала отримувати прибуток організаціям КНДР, пов’язаним із розробкою балістичних ракет, а також проти 3 організацій, які сприяють або зробили внесок у закупівлі та одержання доходів для організацій Північної Кореї.

Сполучені Штати досі намагаються налагодити дипломатичний діалог з КНДР. Однак вони продовжуватимуть боротися із загрозою для міжнародної спільноти, яку представляє Північна Корея своїми незаконними програми із виготовлення зброї масового знищення та балістичних ракет.

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У санкційний список потрапили російські банки

Департамент промисловості боєприпасів (MID) та Друга академія природничих наук (SANS) надавали підтримку програмам КНДР із виготовлення зброї масового знищення та балістичних ракет. Санкції, які ввели США, ще більше обмежуватимуть їхню можливість використовувати свої дочірні компанії та іноземних агентів для отримання фінансової підтримки від представників Північної Кореї в різних країнах, а також від компаній, які надають послуги для обходу санкцій. Зокрема, санкції запровадили проти Чон Йонг Нама, який займається закупівлями від імені КНДР. Наразі він перебуває у Мінську як представник підпорядкованої SANS організації.

Компанія Air Koryo Trading Corporation (AKTC) надавала матеріальну, технологічну чи іншу підтримку Міністерству ракетної промисловості (MoRi), яке перебуває під контролем SANS. MoRI купує через AKTC різні електричні компоненти та товари подвійного призначення, включаючи транзистори та компоненти гідравлічної системи. Також завдяки цій компанії координують поставки MoRI до Північної Кореї. Тому проти AKTC також запровадили обмеження.

Російський "Дальневосточный банк" теж потрапив до санкційного списку. Він надавав за матеріальну допомогу, спонсорував чи підтримував авіакомпанію Air Koryo. Зокрема, він надавав банківські послуги від її імені та від імені інших державних організацій КНДР.

Банк "Спутник" також не оминули обмеження. Він надавав фінансову підтримку Банку зовнішньої торгівлі КНДР (FTB). На додаток до допомоги FTB у спрощенні оплати за користування російськими супутниковими послугами, фінустанова має рахунок у російських рублях для підвісної компанії FTB Korea Ungum Corporation. Його використовували для транзакцій між двома московськими підприємствами, афілійованими з КНДР.

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Майно підсанкційних осіб та організацій заблокують

Усе майно фізичних та юридичних осіб, які потрапили до санкційного списку, заблокують, якщо воно перебуває у США або контролюється громадянами Сполучених Штатів.

Окрім цього, забороняють будь-які операції, які здійснюються громадянами США або всередині Сполучених Штатів (включаючи транзитні операції), якщо вони пов'язані з підсанкційними особами чи організаціями.

Водночас будь-яка іноземна фінансова установа, яка свідомо сприяє здійсненню значних транзакцій або надає фінансові послуги будь-якій із підсанкційних фізичних або юридичних осіб, може також підпадати під санкції.

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