США зараз більше допомагають Україні, ніж Радянському Союзу у Другій світовій, – Піонтковський

Сполучені Штати Америки продовжують активно підтримувати Україну. Світ навіть перестає боятися ядерного шантажу Володимира Путіна.

США хочуть максимально ослабити Росію. Про це в ефірі 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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"США зараз надають Україні набагато більшу підтримку, ніж Радянському Союзу під час Другої світової війни", – наголосив Піонтковський.

Безпрецедентне рішення США

За його словами, рішення Сполучених Штатів Америки щодо ленд-лізу для України є безпрецедентним. За 3 – 4 дні змінилась світова політика, яка вже ніколи не буде колишньою.

Адже США займаються не тільки війною, але й післявоєнним облаштуванням світу. Їхня задача – послабити Росію так, щоб вона ніколи більше не змогла вчиняти неподобства, які робила останні роки.

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