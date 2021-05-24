Сполучені Штати Америки вимагають негайно звільнити затриманого білоруського журналіста Романа Протасевича. Ба більше, там вважають, що Олександр Лукашенко повинен понести відповідальність за такі дії.

Білий дім заявив, що координує свої дії з міжнародними партнерами. Вони обговорюють звільнення журналіста та реакцію на скоєне режимом Лукашенка.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен долучився до європейських лідерів і НАТО з осудом білоруської влади. Блінкен заявив, що вони вимагають міжнародного розслідування.

США стоїть на боці білоруського народу та підтримує якнайшвидше скликання засідання Ради Міжнародної організації цивільної авіації для розгляду цих подій.

Вакцинація у США

Затримання журналіста відбулось 23 травня 2021 року в Мінську. Через повідомлення про замінування екстрено посадили літак авіарейсу Афіни – Вільнюс, на якому перебував Роман Протасевич. Інформація виявилось фейком, після посадки журналіста, його дівчину та ще кількох осіб затримали. Зараз вони перебувають у СІЗО.

Половина американських штатів та столиця повідомили, що вакцинували від коронавірусу принаймні 50% усіх дорослих. Загалом майже 40% від усього населення США вважають повністю імунізованими.

Економісти підрахували, що американська економіка відновилась на 90% у порівнянні з березнем 2020 року.

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