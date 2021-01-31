США засудили Росію через жорстокі затримання протестувальників: деталі

У Росії 31 січня люди знову вийшли на протести через арешт опозиціонера Олексія Навального. Протестувальників жорстоко розганяли силовики. США вже відреагували на такі дії російської влади.

Джерело: твіттер Ентоні Блінкена

США засудили Росію через жорстокість до протестувальників. Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

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Реакція США на події у Росії

Блінкен також вкотре закликав Росію звільнити Навального із СІЗО.

США засуджують стійке використання жорсткої тактики проти мирних протестувальників та журналістів російською владою вже другий тиждень поспіль. Ми поновлюємо свій заклик до Росії звільнити затриманих за здійснення своїх прав людини, зокрема Олексія Навального,

– наголосив чиновник.

Ситуація у Росії 31 січня: головне

Люди почали виходити на вулиці ще зранку. Там на них вже чекали омонівці.

Під час протестів у різних містах Росії силовики затримали понад 4 тисячі активістів. Найбільше – у Москві та Санкт-Петербурзі.

Правоохоронці використовували до протестувальників сльозогінний газ, кийки, електрошокери та навіть табельну зброю.

Демонстрантам вдалося наблизитися до СІЗО, в якому утримують Навального. Однак силовики утворили живий ланцюг і почали відтісняти протестувальників.

О 16:30 за київським часом штаб Навального заявив про завершення акції. Там наголосили, що протест "дав результат".

Опозиціонера Навального затримали 17 січня, коли він повернувся у Росію з Німеччини. Через арешт політика 23 січня населення вийшло на протест. Люди вимагали від влади звільнити Навального. 31 січня протести поновилися – людей на вулицях було більше.