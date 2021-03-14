Держдеп США засудив затримання учасників форуму муніципальних депутатів у Москві

Джерсекретар США Ентоні Блінкен засудив затримання учасників форум незалежних депутатів "Муніципальна Росія". Інцидент відбувся у суботу, 13 березня.
Джерело:Твітер Ентоні Блінкена
Блінкен розповів, що загалом затримали майже 200 муніципальних керівників та їхніх помічників.
Актуально Байден проти "Північного потоку-2", але не хоче псувати стосунки з Німеччиною, – ЗМІ
Серед них також був опозиційний політик Володимир Кара-Мурза та політикиня Юлія Галяміна.
Сьогодні російська влада затримала майже 200 муніципальних керівників та політиків, зокрема, політичних активістів Володимира Кара-Мурзу та Юлію Галяміну, за сумнівними підставами. Ми закликаємо припинити переслідування незалежних голосів,
– наголосив Блінкен.
Затримання учасників форуму: деталі
- Масові затримання учасників форуму "Муніципальна Росія" відбулися 13 березня у готелі "Ізмайлово".
- Форум організував штаб проєкту "Об'єднані демократи".
- Серед затриманих – політики Євген Ройзман, Ілля Яшин, Володимир Кара-Мурза-молодший, Андрій Пивоваров. Окрім того, серед затриманих також були журналісти.
- Станом на 14 березня деяких затриманих вже відпустили.