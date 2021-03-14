Держдеп США засудив затримання учасників форуму муніципальних депутатів у Москві

Джерсекретар США Ентоні Блінкен засудив затримання учасників форум незалежних депутатів "Муніципальна Росія". Інцидент відбувся у суботу, 13 березня.

Блінкен розповів, що загалом затримали майже 200 муніципальних керівників та їхніх помічників.

Актуально Байден проти "Північного потоку-2", але не хоче псувати стосунки з Німеччиною, – ЗМІ

Серед них також був опозиційний політик Володимир Кара-Мурза та політикиня Юлія Галяміна.

Сьогодні російська влада затримала майже 200 муніципальних керівників та політиків, зокрема, політичних активістів Володимира Кара-Мурзу та Юлію Галяміну, за сумнівними підставами. Ми закликаємо припинити переслідування незалежних голосів,

– наголосив Блінкен.

Затримання учасників форуму: деталі

Масові затримання учасників форуму "Муніципальна Росія" відбулися 13 березня у готелі "Ізмайлово".

Форум організував штаб проєкту "Об'єднані демократи".

Серед затриманих – політики Євген Ройзман, Ілля Яшин, Володимир Кара-Мурза-молодший, Андрій Пивоваров. Окрім того, серед затриманих також були журналісти.

Станом на 14 березня деяких затриманих вже відпустили.

Форум мав тривати упродовж 13 – 14 березня.