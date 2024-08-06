В США затримали чоловіка, який погрожував розправою Камалі Гарріс

Житель Вірджинії Френк Карілло публікував в мережі повідомлення в яких погрожував розправою над Камалою Гарріс. Чоловіка заарештували 2 серпня.

Відомо, що повідомлення з погрозами почали з'являтися після того, як Джо Байден знявся з виборів та підтримав кандидатуру Гарріс. Зауважимо, що Карілло такогож погрожував президенту США та та директору Федерального бюро розслідувань Крістоферу Рею.

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Що Карілло писав у соцмережах

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення жителю штату Вірджинія Карілло за погрози насильством у соціальних мережах на адресу Гарріс.

Відомо, що чоловік опублікував кілька загрозливих повідомлень у соцмережі GETTR, на адресу Гарріс, президента США Джо Байдена та директора ФБР Крістофера Рея.

У своїх повідомленнях Карілло заявляв, що Гарріс "пошкодує про те, що коли-небудь намагалася стати президентом" і що "Камалу Гарріс потрібно спалити живцем, я зроблю це особисто, якщо цього не зробить ніхто інший".

Ці повідомлення були опубліковані не пізніше 27 липня, коли Байден знявся з виборів і підтримав номінування Гарріс.

Карілло був заарештований 2 серпня, під час обшуку у його домі агенти ФБР вилучили гвинтівку типу AR-15 і пістолет.

Чоловіку інкримінують "свідомі та навмисні погрози позбавити життя і завдати тілесних ушкоджень віцепрезиденту Сполучених Штатів", що може загрожувати йому до п'яти років ув'язнення. Судовий розгляд у справі Карілло заплановано на понеділок.