У США затримали підозрюваного у витоку секретних даних Пентагону

Справа щодо зливу секретних документів з Пентагону набирає обертів. Відомо, що вже затримали підозрюваного у витоку даних Джека Тейшейру.

За наявними даними, у четвер 13 квітня федеральні слідчі затримали 21-річного Джека Тейшейру. Він – військовослужбовець повітряної національної гвардії, підозрюваний у зливі секретних даних Пентагону.

Варте уваги WSJ назвала ім'я людини, яка може стояти за витоком даних Пентагону

У підозрюваного провели обшук

У ФБР зазначили, що здійснили арешт підозрюваного у витоку інформації. Такою у бюро додали, що провели "санкціоновану правоохоронну діяльність" у домі у Норт-Дайтоні.



Тейшейру затримали співробітники ФБР / Скриншот з відео

Як розповідають журналісти з посиланням на американського чиновника, обшук проводили у будинку матері Тейшейри.

Момент затримки Тейшейри співробітниками ФБР: дивіться відео

Документи злили навмисно

Відповідну думку озвучив офіційний представник Пентагону Патрік Райдер, передає CNN. Він зазначив, що у США дійшли висновку, що витік секретних документів оборонного відомства – не випадкова, а саме навмисна дія.

Ми продовжуємо розглядати різні фактори, що стосуються захисту секретних матеріалів. Це включає вивчення й оновлення списків розповсюдження, оцінку того, як і де відбувається обмін розвідувальними продуктами, а також низку інших кроків,

– підкреслив Райдер.

За його словами, важливо розуміти, що в Пентагоні є "суворі інструкції щодо захисту засекреченої та чутливої інформації".

Він підкреслив, що мовиться про навмисний злочинний акт, під час якого всі прописані інструкції порушили. Водночас Райдер підкреслив, що у відомстві робитимуть все можливе, щоб "забезпечити доступ до такої інформації людям, які мають потребу в ній, коли мовиться про таку інформацію".

Білий дім проведе секретний брифінг

Журналісти Bloomberg повідомляють, що наступного тижня адміністрація Джо Байдена проведе закритий брифінг. У ньому братимуть участь американські сенатори. А стосуватиметься він несанкціонованого розголошення надсекретних документів, які пов'язані з війною в Україні. Про це заявив помічник представника Демократичної партії у Сенаті. Відомо, що брифінг запланований на 19 квітня.