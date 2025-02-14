США зацікавлені у стабільному мирі, конкретного плану ми не почули, – Єрмак

На Мюнхенській конференції 14 лютого США підтвердили, що зацікавлені в стабільному мирі. Однак, конкретного плану Україна від не почула.

При цьому зустріч була "предметною". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар Андрія Єрмака в ефірі телемарафону.

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Як пройшла зустріч США та України

Була гарна зустріч. І це не просто формальність… Головне, що США зацікавлені у тому, щоби дійсно припинити війну. Вони зацікавлені, щоб це закінчення війни наступило, і не просто термінове перемир'я, а стабільний мир,

– сказав керівник Офісу президента.

За його словами, у США чітко розуміють, що Україні потрібні гарантії безпеки.

"Якогось конкретного плану ми не почули. І було б дивно, тому що не може існувати план, який неузгоджений з Україною", – наголосив Єрмак.

Він також зауважив, що навіть, якщо у якихось країнах зароджуються плани про закінчення війни, вони не працюють і не є реальними для України, якщо вони не погоджені з українською владою.

Нічого про Україну без України – це наш принцип,

– ще раз повторив Єрмак.

За його словами, сьогодні це підтвердили лідери багатьох країн.

Єрмак також зауважив – попри те, що план США не був озвучений, важливо, що розпочався конкретний процес на найвищому рівні.