США зацікавлені у стабільному мирі, конкретного плану ми не почули, – Єрмак
- США підтвердили зацікавленість у стабільному мирі на Мюнхенській конференції, але конкретного плану не було представлено.
- Єрмак наголосив на принципі "нічого про Україну без України".
На Мюнхенській конференції 14 лютого США підтвердили, що зацікавлені в стабільному мирі. Однак, конкретного плану Україна від не почула.
При цьому зустріч була "предметною". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар Андрія Єрмака в ефірі телемарафону.
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Як пройшла зустріч США та України
Була гарна зустріч. І це не просто формальність… Головне, що США зацікавлені у тому, щоби дійсно припинити війну. Вони зацікавлені, щоб це закінчення війни наступило, і не просто термінове перемир'я, а стабільний мир,
– сказав керівник Офісу президента.
За його словами, у США чітко розуміють, що Україні потрібні гарантії безпеки.
"Якогось конкретного плану ми не почули. І було б дивно, тому що не може існувати план, який неузгоджений з Україною", – наголосив Єрмак.
Він також зауважив, що навіть, якщо у якихось країнах зароджуються плани про закінчення війни, вони не працюють і не є реальними для України, якщо вони не погоджені з українською владою.
Нічого про Україну без України – це наш принцип,
– ще раз повторив Єрмак.
За його словами, сьогодні це підтвердили лідери багатьох країн.
Єрмак також зауважив – попри те, що план США не був озвучений, важливо, що розпочався конкретний процес на найвищому рівні.