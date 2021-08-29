США завдали удару по терористах в Кабулі: ЗМІ припускають, що вибухів могло бути два

У столиці Афганістану, яку захопили бойовики, 29 серпня пролунав нових вибух. У Пентагоні підтвердили, що вони завдали удару по смертниках "Ісламської держави".

Військовий чиновник підтвердив виданню, що Штати завдали удару по автомобілю зі смертниками, які перевозили вибухівку. До речі, ЗМІ написали, що вибухів могло бути два.

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Штати у Кабулі знищили авто смертників з боєприпасами

Штати підтвердили, що з допомогою безпілотника нанесли удар по автомобілю, в якому перебувало "кілька терористів-смертників" з ІД.

Значні вторинні вибухи з автомобіля вказували на наявність значної кількості вибухових матеріалів,

– розповів чиновник зі Штатів.

Він також додав, що "наразі немає жодних ознак" жертв серед цивільного населення. Інформацію про значну кількість вибухівки підтвердив у твітері речник Центрального командування США Білл Урбан.

За інформацією "АР", Штати ліквідували бойовиків перед тим, як терористи зуміли завдати удару по аеропорту Кабула. Він також додав: "Оцінюємо можливість того, що постраждали цивільні, однак наразі про це свідчень немає".

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Вибухів могло бути два: бойовики заявили про втрати

Бойовики "Талібану" заявили, що ракета влучила в квартал на північний захід від аеропорту, убивши дитину. Однак більше ніякої інформації про це немає.

Афганський телеканал Ariana News, посилаючись на джерела, повідомив у твітері про жертв.

За непідтвердженими даними видання, нібито був удар в будинок, де проживає 3 родини.

За словами очевидців, 6 людей, зокрема 4 дітей, були вбиті. Ще 4 отримали поранення, коли міномет влучив у будинок Кабулі,

– мовиться у повідомленні.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за цей вибух.

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