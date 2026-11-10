Путін готовий завершити війну за "належних умов", – Кушнер

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявив, що Росія нібито готова до миру, якщо для цього будуть створені "належні умови". Такого висновку американська сторона дійшла після розмов зі Стівом Віткоффом та російським керівництвом.

Про це Джаред Кушнер заявив під час переговорів в Абу-Дабі.

Що Кушнер сказав про готовність Путіна до миру?

За словами спецпосланника, європейські партнери часто запитують американську сторону, чи справді російський диктатор Володимир Путін прагне завершити війну проти України.

З того, що ми зі Стівом почули від нього, можемо з упевненістю сказати, що, на нашу думку, так, за належних умов,

– наголосив Кушнер.

Водночас він зауважив, що російська сторона порушує аналогічне питання щодо України та її європейських партнерів. За словами Кушнера, Москва також хоче знати, чи справді Київ та європейські країни щиро прагнуть миру.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що найшвидший спосіб завершити війну з Росією – зупинити бойові дії на нинішній лінії зіткнення та перейти до дипломатичних переговорів.

За його словами, спочатку потрібно припинити вогонь, щоб завершити гарячу фазу війни та зупинити загибель людей. Зеленський наголосив, що переговори можуть тривати місяці або навіть роки, однак головне – спершу зупинити бойові дії. Такий крок також дозволив би уповільнити темпи мобілізації та відновити роботу економіки.

Водночас після припинення вогню сторонам доведеться обговорити лінію розмежування, мандат моніторингової місії, демілітаризацію, відбудову України та фінансування цих процесів. Президент також заявив, що відмова Володимира Путіна від негайного припинення вогню на користь тривалого плану з багатьма умовами свідчитиме про небажання російського диктатора завершувати війну.

Зеленський підкреслив, що дипломатія має замінити зброю, а припинення вогню стати першим кроком до миру.