У США заявили, що Росія продовжує релігійні утиски в окупованому Криму

Російські окупанти в Криму продовжують релігійні утиски мусульман, греко-католиків, вірян ПЦУ, а також представників інших конфесій. Наразі на півострові зареєстровано 907 релігійних громад, що на тисячу менше проти тих, які існували до окупації.
Джерело:Держдеп США
У Держдепі США наголосили, що окупанти переслідують та залякують релігійні меншини у Криму. Росіяни продовжують ув'язнювати кримських татар, особливо якщо влада підозрює їх у причетності до мусульманської політичної організації "Хізб ут-Тахрір".
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Скільки мусульман ув'язнили в Криму
Станом на жовтень 2020 року 69 жителів Криму були за ґратами через причетність до "Хізб ут-Тахрір". Організація заборонена в Росії, але є дозволеною в багатьох країнах, зокрема, в Україні.
У Держдепі нагадали, що у вересні російський військовий суд Південного району Криму засудив 7 кримських татар, заарештованих у 2017 та 2018 роках до колонії суворого режиму.
Утиски інших релігійних меншин
Крім мусульман, ув’язнення за свою віру відбували двоє Свідків Єгови. Також утисків зазнають представники Української греко-католицької церкви та інших конфесій.
Багато релігійних громад витісняють з півострова, запроваджуючи нові вимоги реєстрації. У доповіді Держдепу зауважили, що лише Українську православну церкву Московського патріархату звільнили від цих вимог.Зверніть увагу! Напередодні ексв'язні Кремля передали держсекретарю США Ентоні Блінкену лист про репресії Росії. Зокрема, полонені про критичне становище з кримськими в'язнями. Річ у тім, що вони, за сфабрикованими Москвою справами, перебувають в ув'язненні, позбавлені належної правової, консульської, медичної допомоги.