У США заявили, що Росія продовжує релігійні утиски в окупованому Криму

Російські окупанти в Криму продовжують релігійні утиски мусульман, греко-католиків, вірян ПЦУ, а також представників інших конфесій. Наразі на півострові зареєстровано 907 релігійних громад, що на тисячу менше проти тих, які існували до окупації.

У Держдепі США наголосили, що окупанти переслідують та залякують релігійні меншини у Криму. Росіяни продовжують ув'язнювати кримських татар, особливо якщо влада підозрює їх у причетності до мусульманської політичної організації "Хізб ут-Тахрір".

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Скільки мусульман ув'язнили в Криму

Станом на жовтень 2020 року 69 жителів Криму були за ґратами через причетність до "Хізб ут-Тахрір". Організація заборонена в Росії, але є дозволеною в багатьох країнах, зокрема, в Україні.

У Держдепі нагадали, що у вересні російський військовий суд Південного району Криму засудив 7 кримських татар, заарештованих у 2017 та 2018 роках до колонії суворого режиму.

Утиски інших релігійних меншин

Крім мусульман, ув’язнення за свою віру відбували двоє Свідків Єгови. Також утисків зазнають представники Української греко-католицької церкви та інших конфесій.

Багато релігійних громад витісняють з півострова, запроваджуючи нові вимоги реєстрації. У доповіді Держдепу зауважили, що лише Українську православну церкву Московського патріархату звільнили від цих вимог.

полонені про критичне становище з кримськими в'язнями. Річ у тім, що вони, за сфабрикованими Москвою справами, перебувають в ув'язненні, позбавлені належної правової, консульської, медичної допомоги.