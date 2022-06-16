У США заявили, що Україна може отримати додаткові РСЗВ

У Білому домі заявили, що в новому пакеті військової допомоги Україна може отримати важке озброєння. Зокрема, додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Ми очікуємо, що буде подальша поставка цих систем. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

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Зброю треба правильно інтегрувати

Чиновник нагадав, що Україні вже відправили чотири такі РСЗВ. Він також зазначив, що важливо правильно інтегрувати це озброєння на фронті.

Ми повинні робити це поступово і головне, про що ми думаємо при цьому, скільки з них можуть бути ефективно інтегровані на полі бою,

– додав Салліван.

Він пояснив, що зі збільшенням кількості систем має зростати число навченого персоналу. Процес має відбуватись найближчими тижнями і місяцями.

Зауважимо, напередодні глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявляв, що українські військові вже закінчують навчання на реактивних системах залпового вогню HIMARS. Незабаром РСЗВ почнуть працювати на стороні України. До речі, прибути вони мають до кінця червня.

Новий пакет допомоги від США

Президент США Джо Байден 15 червня оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги на 1 мільярд доларів. Це включатиме додаткову артилерію та озброєння берегової оборони, а також боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем.

Також Штати нададуть Україні додаткову гуманітарну допомогу в розмірі 225 мільйонів доларів. Гроші направлять на постачання безпечної питної води, медичних засобів, їжі, житла та іншої допомоги українським сім'ям.

Про новий пакет Байден оголосив після розмови з президентом Володимиром Зеленським. Український лідер, своєю чергою, подякував колезі. Він наголосив, що ця підтримка дуже важлива для нас.

Нагадаємо, у травні США виділили на допомогу Україні 40 мільярдів доларів. Байден підписав відповідний закон 21 травня. Значну частину ресурсів відправлять на оборону.

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