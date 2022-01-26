Дасть змогу протистояти шантажу Кремля: США збільшать постачання енергоносіїв до Європи

США мають намір збільшити постачання нафти та газу до Європи вже найближчими тижнями. Для цього триває робота з країнами Близького Сходу, Північної Африки й Азії.

Таким чином Сполучені Штати розробляють варіанти на випадок припинення Росією постачання палива через ескалацію конфлікту з Україною. Про це пише видання The New York Times.

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Домовленості мають гарантувати союзникам змогу пережити енергетичний шантаж з боку Кремля.

У цьому випадку Європа буде готовою відрізати російські фінансові установи від міжнародної банківської системи і приєднатися до блокування експорту в Росію напівпровідників та інших ключових компонентів машинобудування й електроніки, які виробляються на основі технологій США.

Ми очікуємо, що будемо готові забезпечити альтернативні поставки, які будуть покривати значну частину потенційного дефіциту. Якщо Росія вирішить використовувати постачання природного газу або нафти як зброю, це не залишиться без наслідків для російської економіки,

– заявили у Білому домі.

Там не назвали країни, з якими тривають переговори. Очевидно, що одна з них – Саудівська Аравія.

"Росія потребує доходів від нафти та газу так, як Європа енергопостачання", - додали в адміністрації.

Що цьому передувало: коротко

На тлі загрози нападу Кремля США почали вести переговори з великими експортерами газу щодо постачання блакитного палива до Європи. Зокрема триває діалог з Катаром.

Неназваний чиновник пояснив, що це стало необхідним після того, як зустріч глави МЗС Росії із держсекретарем США Ентоні Блінкеном дала "мінімальний прогрес".

Посадовець вказав, що дивляться на те, як можна підготуватися до того, що конфлікт може вдарити по поставках газу. Особливо в середині зими, коли його запаси – низькі.

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