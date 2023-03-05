У США жінка виграла у лотереї понад 750 мільйонів доларів

У США жінка на ім’я Беккі Белл придбала виграшний лотерейний білет. Вона виграла 754,6 мільйона доларів.

Подія сталася у місті Оберн, штат Вашингтон. Жінка придбала квиток у популярній лотереї Powerball. Це п’ятий за величиною джекпот в історії.

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У США жінка виграла понад 750 мільйонів доларів

Так, джекпот Беккі Белл становить 747 мільйонів доларів. Вона вважає це знаком, оскільки 36 років працювала аналітиком ланцюга поставок у компанії Boeing. За її словами, компанія поставила свій останній Boeing 747 днями раніше.

Я ніколи в житті не вигравала понад 20 доларів, тому ви можете уявити мій шок, коли я зрозуміла, що сталося,

– сказала жінка.

Коли Белл віднесла свій виграшний білет до лотерейного офісу, то дізналася що виграла ще 8 доларів зі свого виграшного квитка.

У підсумку жінка обрала одноразову виплату в розмірі 407,2 мільйона доларів замість виплати 754,6 мільйона доларів протягом 30 років.

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