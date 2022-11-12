Під час авіашоу у США зіткнулися 2 літаки: моторошне відео катастрофи

Сьогодні у США під час авіашоу зіткнулися 2 військових літаки. Обидва впали на землю та загорілися, почалась велика пожежа.

Авіакатастрофа трапилась у Далласі. Бригади екстрених служб прибули на місце події, поки що кількість жертв невідома.

Подробиці трагедії

Boeing B-17 Flying Fortress та Bell P-63 Kingcobra зіткнулися під час пам'ятного шоу ВПС США "Крила над Далласом". Трагедія трапилась близько 13:20.

Відео, які опублікували місцеві жителі, показали, як два літаки зіткнулися в повітрі. У цей момент уламки полетіли в різні боки й обидва авіазасоби почали падати. Видно, що один із них загорівся ще до того, як впав. На місці падіння відбувся гучний вибух.

У США зіткнулися літаки: відео

FAA та Національна рада з безпеки на транспорті розпочали розслідування.