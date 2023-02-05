Масштабна пожежа і евакуація жителів: в США зійшли з рейок 50 вагонів з небезпечними речовинами

У суботу, 4 лютого, у штаті Огайо близько 50 вагонів зійшли з рейок. Відомо, що потяг перевозив небезпечні речовини зі штату Іллінойс до Пенсільванії.

Інформації про те, що стало причиною сходження з рейок, поки що немає. Однак відомо, жертв у результаті катастрофи немає.

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Обставини інциденту

Член Національної ради з безпеки на транспорті Майкл Грем повідомив, що пожежа охопила усі 50 вагонів, що зійшли з рейок. Інтенсивність вогню наразі зменшилася, але вона залишається активною, а дві основні колії все ще заблоковані.

За попередніми даними, вагони перевозили вінілхлорид. Його використовують для виготовлення твердої пластикової смоли. Ця речовина може викликати рак печінки.

Мер міста Трент Конавей повідомив, що монітори якості повітря не показали небезпечних показників.

В штаті Огайо загорілись вагони з небезпечними речовинами: відео

Жителів евакуювали

Влада вирішила евакуювати населення в цьому районі в радіусі 1,6 кілометра від місця аварії.

Наслідки катастрофи / Фото AP

Мешканцям сусіднього міста Східна Палестина порадили не виходити з дому, доки їм не повідомлять, що це безпечно. На вимушеному карантині опинилися понад 5 тисяч осіб.

З точки зору якості повітря немає причин для тривоги. Запах виходить від вогню, але на якість повітря це не впливає,

– запевнив мер міста Трент Конавей.

Жителям міста повідомили, що через витік речовин змінився колір питної води. Працівники залізниці працюють над тим, щоб зупинити витік речовин та запобігти його спусканню вниз за течією.

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