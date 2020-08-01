У США критично зріс рівень безробіття: Трамп каже, що винен Китай
Рівень безробіття в США становить 11,1%, що набагато вище, ніж було до спалаху коронавірусу, та вище, ніж під час світової фінансової кризи 2008 року. Дональд Трамп вважає винним у збільшенні кількості безробітних Китай.
Спікер Палати представників Ненсі Пелосі і лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заблокували виплати з безробіття, написав у твіттері Дональд Трамп.
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Це так жахливо, особливо враховуючи те, що вони повністю усвідомлюють, що це не вина працівників, що вони безробітні, це вина Китаю,
– зазначив лідер США.
Пандемія коронавірусу чинила серйозний вплив на американську економіку, зокрема й на рівень безробіття.
Раніше голова Федеральної резервної системи США, яка є центральним банком країни, Джером Пауелл розповів про статистику безробіття.
Безробіття у США від початку карантину
- У березні та квітні через жорсткі обмежувальні заходи 22 мільйони американців втратили роботу, приблизно третина з них з травня змогли знайти нову.
- За словами глави ФРС, рівень безробіття в США становить 11,1%. Це набагато вище, ніж до спалаху коронавірусу, а також більше, ніж під час світової фінансової кризи 2008 року.
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Інші звинувачення Трампа у сторону Китаю
- Американський президент раніше неодноразово повторював, що вважає Китай відповідальним за початок пандемії COVID-19 у світі.
- Зокрема, Вашингтон звинувачує Пекін в приховуванні інформації про походження вірусу, а також масштаби поширення інфекції.
- У Китаї такі висловлювання спростовують. Мовляв, там нічого не приховували. У китайському МЗС висловили жаль, що "деякі політики використовують ситуацію з вірусом для цькування Китаю".