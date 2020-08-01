Рівень безробіття в США становить 11,1%, що набагато вище, ніж було до спалаху коронавірусу, та вище, ніж під час світової фінансової кризи 2008 року. Дональд Трамп вважає винним у збільшенні кількості безробітних Китай.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі і лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заблокували виплати з безробіття, написав у твіттері Дональд Трамп.

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Це так жахливо, особливо враховуючи те, що вони повністю усвідомлюють, що це не вина працівників, що вони безробітні, це вина Китаю,

– зазначив лідер США.

Пандемія коронавірусу чинила серйозний вплив на американську економіку, зокрема й на рівень безробіття.

Раніше голова Федеральної резервної системи США, яка є центральним банком країни, Джером Пауелл розповів про статистику безробіття.

Безробіття у США від початку карантину

У березні та квітні через жорсткі обмежувальні заходи 22 мільйони американців втратили роботу, приблизно третина з них з травня змогли знайти нову.

За словами глави ФРС, рівень безробіття в США становить 11,1%. Це набагато вище, ніж до спалаху коронавірусу, а також більше, ніж під час світової фінансової кризи 2008 року.

Pelosi & Schumer blocked desperately needed unemployment payments, which is so terrible, especially since they fully understand that it was not the workers fault that they are unemployed, it’s the fault of China! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 31, 2020

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Інші звинувачення Трампа у сторону Китаю

Американський президент раніше неодноразово повторював, що вважає Китай відповідальним за початок пандемії COVID-19 у світі.

Зокрема, Вашингтон звинувачує Пекін в приховуванні інформації про походження вірусу , а також масштаби поширення інфекції.

, а також масштаби поширення інфекції. У Китаї такі висловлювання спростовують. Мовляв, там нічого не приховували. У китайському МЗС висловили жаль, що "деякі політики використовують ситуацію з вірусом для цькування Китаю".

Зверніть увагу! Станом на 1 серпня у США зафіксували 4 706 059 випадків коронавірусу. Від недуги померли 156 752 хворих, одужати вдалося – 2 327 791. Країна продовжує займати першу сходинку за кількістю заражень.