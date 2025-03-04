"Росіяни саме загальмували": як зупинка допомоги зі США позначиться на фронті

США зупинили допомогу Україні в момент, коли Росія втратила багато військових і потребує паузи. Українські захисники змогли покращити ситуацію на Донеччині, водночас ворог – у Курській області.

Якщо Україна протримається бодай пів року, то цілком ймовірно, що самостійно почне диктувати умови для укладання мирної угоди. Більше про це в етері 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

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Скільки необхідно протриматися Україні

Україна почала вирівнювати ситуацію на фронті й використала наступальний потенціал. Водночас Росія зазнала критичних втрат і потребує необхідність оперативної паузи для поповнення сил та засобів. У це самий момент США зупинили всю військову допомогу нашій державі.

Росіяни саме загальмували, і тут виявляється, що в Путіна з'являється такий собі союзник (Дональд Трамп – 24 Канал), готовий йому дати той самий час для відновлення військового потенціалу, щоб розв'язати невирішені питання,

– зазначив Владислав Селезньов.

Росіяни втратили ініціативу на території Донеччини. Натомість мають просування на Курщині – ділянці, яка є найперспективнішою для них. За словами військового експерта, ворог сильно втомився.

Зверніть увагу! Сили оборони звільнили деякі райони Торецька від присутності ворога, водночас на Курщині, як повідомляють аналітики Deep State, росіяни досягли певного успіху.

"Нам би зараз протриматися пів року, маючи безперебійне постачання зброї та військової техніки, зокрема, від наших американських партнерів. І хто зна, хто б ближче до осені диктував умови укладання майбутньої мирної угоди", – припустив військовий експерт.

Ситуація залишається доволі хиткою, однак не потрібно поспішати з висновками. 5 березня о 04:00 Дональд Трамп виступить із промовою до Конгресу США. Після якої або будуть гарні несподіванки, або констатація, що світ докорінно змінився і не варто розраховувати на лідерські якості як і Трампа, так і США як ключової країни демократичного світу.