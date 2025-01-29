Серед зупиненої США допомоги Україні є і військова, – The New York Times

США призупинили постачання допомоги іноземним країнам на щонайменше 90 днів. Виявилося, що це стосується і військових в Україні.

У Держдепі пояснили, що цей крок спрямований на забезпечення того, щоб усі програми іноземної допомоги "були ефективними та відповідали зовнішній політиці США згідно з програмою "Америка перш за все", передає 24 Канал із посиланням на The New York Times.

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Що відомо

Указ про припинення іноземної допомоги став першою великою зовнішньополітичною акцією Трампа.

Як пише видання, наказ американського президента поширюється на більшість програм допомоги військовим і безпеці, зокрема в Україні, Тайвані та Йорданії. Значну частину цієї допомоги забезпечував Державний департамент.

Зверніть увагу! Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) вже призупинило фінансування програм та проєктів в Україні. До них, зокрема належали проєкти з підтримки ветеранів, біженців та вільних ЗМІ.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що рішення Держдепу щодо заморозки іноземної допомоги не вплине на постачання зброї в Україну.