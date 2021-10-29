США зупинили випробування гіперзвукової зброї, щоб не дратувати Путіна, – ЗМІ

Білий дім наказав Пентагону відкласти випробування гіперзвукової ракетної зброї. А все начебто тому, що мала відбутися зустріч президентів США та Росії Джо Байдена і Володимира Путіна.

Мовиться про саміт у Женеві влітку 2021 року. Тоді, мовляв, щоб ситуація між країнами не напружувалася більше, запуски гіперзвукових ракет США вирішили зупинити. Щонайменше, так пишуть американські журналісти.

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США відклали випробування гіперзвукових ракет через Росію

Менше як за тиждень до зустрічі Джо Байдена з Володимира Путіна у Швейцарії Білий дім наказав Пентагону відкласти давно заплановані випробування гіперзвукової ракети, щоб не підвищувати градус напруги у відносинах з Москвою. Про це заявили американські журналісти з посиланням на кілька проінформованих джерел.

Ті запевнили, що з Білого дому надійшов дзвінок до Пентагону з проханням відкласти запуски. Мовляв, Байден готується до жорсткої дискусії з Путіним, а тому не хоче, щоб випробування новітньої зброї безпосередньо перед зустріччю глав держав у Кремлі сприйняли як неправильний сигнал.

З іншого боку, Росія теж начебто на той час вирішила не робити якихось провокаційних речей. Але:

Уже в липні, лиш через місяць після саміту, Путін оголосив про випробування російської гіперзвукової ракети, що успішно Росія й зробила.

Такі ж випробування і теж начебто успішно провів Китай.

Сполучені Штати Америки натомість власне випробування на початку жовтня провалили, хоча раніше й мали успішні запуски ракет.

Офіційних коментарів щодо усієї цієї ситуації Пентагон не дав. У Білому домі ж сказали ЗМІ, що їхня інформація "не зовсім точна".