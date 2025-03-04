Зупинка військової допомоги США буде відчутня не одразу, – CNN
- Президент США Дональд Трамп вирішив призупинити військову допомогу Україні, але наслідки цього рішення будуть відчутні не одразу, оскільки в Україні є запас зброї.
- Експерти прогнозують, що ефект від припинення допомоги буде відчутним через два-чотири місяці, а адміністрація Трампа може також переглянути інші форми підтримки, що може вплинути на обороноздатність України.
- Європа не зможе самостійно компенсувати нестачу, коли запаси почнуть виснажуватися.
Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення призупинити військову допомогу Україні. Однак Україна далеко не одразу відчує наслідки цього.
В України є якийсь запас зброї, а тому наслідки припинення підтримки ЗСУ відчують не одразу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
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Які наслідки матиме зупинка військової допомоги
Як повідомляє CNN із посиланням на американського посадовця, вплив цього рішення відчуватиметься поступово – можливо, протягом кількох днів чи тижнів. Водночас, коли наявні запаси почнуть виснажуватися, ситуація для ЗСУ може значно ускладнитися, навіть якщо європейські союзники намагатимуться компенсувати нестачу.
Європа не може заповнити прогалину у своїх можливостях поодинці,
– зазначив співрозмовник видання.
Експерти прогнозують, що ефект від припинення допомоги буде відчутним у перспективі двох-чотирьох місяців. За словами старшого радника Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марка Канчіана, ця ситуація матиме серйозні наслідки для України.
Крім того, адміністрація Трампа може переглянути й інші форми підтримки, зокрема обмін розвідданими та навчання українських військових, що ще більше вплине на обороноздатність країни.