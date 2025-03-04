Зупинка військової допомоги США буде відчутня не одразу, – CNN

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення призупинити військову допомогу Україні. Однак Україна далеко не одразу відчує наслідки цього.

В України є якийсь запас зброї, а тому наслідки припинення підтримки ЗСУ відчують не одразу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Які наслідки матиме зупинка військової допомоги

Як повідомляє CNN із посиланням на американського посадовця, вплив цього рішення відчуватиметься поступово – можливо, протягом кількох днів чи тижнів. Водночас, коли наявні запаси почнуть виснажуватися, ситуація для ЗСУ може значно ускладнитися, навіть якщо європейські союзники намагатимуться компенсувати нестачу.

Європа не може заповнити прогалину у своїх можливостях поодинці,

– зазначив співрозмовник видання.

Експерти прогнозують, що ефект від припинення допомоги буде відчутним у перспективі двох-чотирьох місяців. За словами старшого радника Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марка Канчіана, ця ситуація матиме серйозні наслідки для України.

Крім того, адміністрація Трампа може переглянути й інші форми підтримки, зокрема обмін розвідданими та навчання українських військових, що ще більше вплине на обороноздатність країни.