Майже 200 росіян без роботи: США звільнять працівників дипломатичних місій через санкції Росії
Джерело:Держдеп США
Кремль заборонив наймати громадян Росії та третіх країн на роботу в американські консульства. Через це США вимушені звільнити 182 росіян.
Уже з 1 серпня 182 члени дипломатичних місій та десятки підрядників у регіонах Росії втратять роботу через санкції Москви проти Вашингтона.
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Дії Росії є загрозливими для американських дипломатів
Держсекретар США Ентоні Блінкен переконаний, що такі дії Росії загрожують безпеці американських дипломатів та перешкоджають налагодженню зв'язків. Попри це, американські місії продовжать свою роботу на території країни.
Також високопосадовець висловив вдячність співробітникам дипломатичних місій, які, на жаль, змушені припинити свою роботу.
Сполучені Штати безмежно вдячні за невтомну відданість і прихильність наших співробітників і підрядників, які працюють на місцевому рівні, в місії США в Росії. Ми дякуємо їм за внесок у загальну діяльність та роботу над покращенням відносин між нашими двома країнами. Їх відданість, досвід та дружба були основою місії в Росії протягом десятиліть,
– заявив Блінкен.
Згідно з санкціями Кремля, заборона не поширюється лише на працівників служби охорони дипломатичних установ.
Санкції Росії проти США та Чехії: головне
- У квітні 2021 року Чехія вислала 18 російських дипломатів через ймовірну причетність Росії до вибуху складу боєприпасів у Врбетіце у 2014 році.
- Після цього Росія пообіцяла вислати чеських дипломатів. Також у Кремлі вирішили створити список недружніх країн та заборонити їм наймати росіян для роботи у свої дипломатичні установи.
- Пізніше Москва таки створила цей список – до нього порапили Чехія та США.
- Також у Росії розглядали можливість внесення України до цього переліку.