"Витік" секретних даних: США вважають, що генсек ООН Гутерріш надто поступливий до Росії

У США переконані, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш надто охоче йде назустріч російським інтересам, переглядаючи чорноморську зернову угоду. Про це нібито свідчать документи зі "злитих" файлів Пентагону.

"Злиті" документи свідчать про те, що Вашингтон уважно стежить за Антоніу Гутеррішем. В оприлюднених документах описують приватні комунікації за участю Гутерріша та його заступника.

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Про що йдеться у "злитих" документах

Зазначають, що документи містять відверті спостереження Гутерріша про війну в Україні та деяких африканських лідерів.

Один зі злитих документів стосується чорноморської зернової угоди, укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні 2022 року через побоювання глобальної продовольчої кризи. З нього випливає, що Гутерріш був настільки зацікавлений у збереженні угоди, що був готовий піти назустріч інтересам Росії.

"Гутерріш підкреслив свої зусилля, спрямовані на поліпшення експортних можливостей Росії, навіть якщо це стосується російських юридичних або фізичних осіб, на яких поширюються санкції", – йдеться в документі.

Дії генсека ООН у лютому, згідно з оцінкою США, "підривають ширші зусилля, спрямовані на притягнення Москви до відповідальності за її дії в Україні".

Представники ООН обурилися припущенням, що провідний дипломат світу був м'яким із Москвою.

Що відомо про "секретні документи"