Підрозділ ССО відмінусував під Бахмутом щонайменше роту противника та БПЛА "Орлан-10"
Джерело:Сили Спеціальних Операцій
Сили Спеціальних Операцій разом з іншими військовими формуваннями продовжують оборону міста-фортеці Бахмут. Днями у боях їм вдалося ліквідувати щонайменше роту противника.
Також воїни успішно знищили ворожий безпілотник "Орлан-10". Сили Спеціальних Операцій продовжують давати опір противнику та завдавати йому втрат.
Варте уваги Мінус кілька сотень загарбників і ворожий гелікоптер: втрати ворога станом на 17 березня
Загарбники отримують відсіч
Наші захисники опублікували кадри з боїв при обороні Бахмута, який вже чимало місяців є найгарячішою точною на лінії фронту. Однак загарбники зазнають втрат при спробах наступу, що доводить ліквідована Силами Спецоперацій рота окупантів.
Оператори ССО України продовжують мужньо обороняти Бахмут. Один з підрозділів за декілька днів боїв на цьому напрямку відмінусували щонайменше роту противника та БпЛА "Орлан-10". Ворог отримує відсіч при кожній спробі просунутися вперед,
– наголосили в ССО.
Сили Спецоперацій обороняють Бахмут: дивіться відео
Втрати ворога
Від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, українські воїни щодня знищують ворожу техніку та ліквідовують сотні, а інколи й тисячі окупантів. Станом на 17 березня 2023 року окупаційна армія втратила:
- близько 163 320 осіб;
- 3 506 танків;
- 6 823 бойових броньованих машин;
- 2 552 артилерійських систем;
- 504 реактивні системи залпового вогню;
- 265 засобів ППО;
- 305 літаків;
- 290 гелікоптерів;
- 2 145 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 907 крилатих ракет;
- 18 кораблів та катерів;
- 5 401 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 258 одиниць спеціальної техніки.