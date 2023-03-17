Підрозділ ССО відмінусував під Бахмутом щонайменше роту противника та БПЛА "Орлан-10"

Сили Спеціальних Операцій разом з іншими військовими формуваннями продовжують оборону міста-фортеці Бахмут. Днями у боях їм вдалося ліквідувати щонайменше роту противника.

Також воїни успішно знищили ворожий безпілотник "Орлан-10". Сили Спеціальних Операцій продовжують давати опір противнику та завдавати йому втрат.

Варте уваги Мінус кілька сотень загарбників і ворожий гелікоптер: втрати ворога станом на 17 березня

Загарбники отримують відсіч

Наші захисники опублікували кадри з боїв при обороні Бахмута, який вже чимало місяців є найгарячішою точною на лінії фронту. Однак загарбники зазнають втрат при спробах наступу, що доводить ліквідована Силами Спецоперацій рота окупантів.

Оператори ССО України продовжують мужньо обороняти Бахмут. Один з підрозділів за декілька днів боїв на цьому напрямку відмінусували щонайменше роту противника та БпЛА "Орлан-10". Ворог отримує відсіч при кожній спробі просунутися вперед,

– наголосили в ССО.

Сили Спецоперацій обороняють Бахмут: дивіться відео

Втрати ворога

Від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, українські воїни щодня знищують ворожу техніку та ліквідовують сотні, а інколи й тисячі окупантів. Станом на 17 березня 2023 року окупаційна армія втратила: