ССО показали унікальні кадри роботи у цілковитій темряві

Нашим героям у війні з росіянами вдається проводити просто неймовірні операції. Українські воїни б'ють ворога так майстерно, що він не встигає зрозуміти, де на нього чатувала смерть.

Втрати російських окупантів зростають кожного дня. Бувають ситуації, коли вони навіть не встигають усвідомити небезпеку та злякатися перед тим, як отримати статус "хорошого росіянина".

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Унікальні кадри роботи бійців Сил спеціальних операцій

Герої ССО показали частину своєї майстерної роботи. Унікальні кадри доставки особового складу до місця виконання завдання заворожують.

Ніч, безшумний катер на воді, швидка висадка просто у лігві ворога – воїни Сил спеціальних операцій виконують просто неймовірні завдання, кожне з яких заслуговує на екранізацію.

Відео роботи ССО уночі:

Війна росії з Україною: останні новини

Україна офіційно почала евакуацію мешканців Донеччини, людей вивозять якомога далі від снарядів підлих російських окупантів. Евакуація є для всіх громадян, які проживають на території Донецької області, обов'язковою.

росіяни зібралися не лише втримувати зайняті позиції на Півдні, а й накопичують сили для наступальних дій. Позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що ворог хоче атакувати Мелітополь та Токмак.

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