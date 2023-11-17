ССО вдарили по російському "Уралу" з іранськими снарядами: епічні кадри роботи військових
Джерело:ССО
Українські військові продовжують утримувати позиції на фронті та давати гідну відсіч ворогу. Зокрема, вони також завдають успішних ударів по противнику.
ССО навели вогонь артилерії і вдарили FPV-дронами по російському "Уралу" з іранськими снарядами. Це сталося на Півдні України.
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Знищено автомобіль
Під час проведення повітряної розвідки оператори ССО виявили замасковану техніку ворога. Екіпаж БпАК оперативно скоригував по цілях вогонь артилерії підрозділів Сил оборони, а також застосував для ударів власні FPV-дрони.
Робота ССО: дивіться відео
️ У результаті роботи знищено вантажний автомобіль "Урал-43202 з боєкомплектом до РСЗВ БМ-21 "Град" (за даними розвідки там було 55 реактивних снарядів іранського виробництва) та пошкоджено саму установку.
У ССО анонсували відплату для окупантів
- Наші військові продовжують ліквідовувати ворогів та перетворювати їхню техніку на бляшанки. У ССО анонсували відплату для окупантів і зазначили, що виходять на "нічне полювання".
- Відповідне повідомлення з'явилося на їхній сторінці у телеграмі. У ССО підкреслили, що на нас очікують добрі новини.