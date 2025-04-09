Бійці ССО на одному з найгарячіших напрямків зачистили частину села від окупантів: потужні кадри

Українські захисники зі Сил спеціальних операцій провели вдалу операцію на одному з найгарячіших напрямків фронту. Там бійці зачистили частину населеного пункту від окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.

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Що відомо про нову операцію ССО на фронті

Військові розповіли, що успішні дії провели оператори 3 полку Сил спеціальних операцій. В ході операції група зайшла в село, та перевірила всі будівлі та укриття.

Під час зачистки оператори ССО знищили кількох окупантів армії Росії та вилучили засоби зв'язку,

– розповіли спецпризначенці.

Як оператори 3 полку ССО зачистили частину населеного пункту від окупантів / Відео Сил спеціальних операцій

Це дало змогу підрозділам Сил оборони й тактичним групам 3-го полку ССО просуватися далі, виконуючи наступні завдання.

До слова, раніше у Силах спеціальних операцій повідомляли, що бійці 4-го полку провели успішну операцію, зачистивши частину населеного пункту від противника. Захисникам також вдалося взяти в полон одного російського військовослужбовця і захопити документацію ворога.