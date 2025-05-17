Цього абсолютно не очікували, – авіаексперт проаналізував збиття гелікоптера К-52 FPV-дроном

Військові підрозділу ССО "Баліста" завдали удару по російському гелікоптеру Ка-52 "Алігатор". Для цього було застосовано тактичний ударний безпілотний авіаційний комплекс Bombus. Це серйозна втрата для Росії.

Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, зазначивши, що Сили спеціальних операцій фактично влаштували засідку росіянам. Завдяки цьому вдалося уразити гелікоптер противника. Екіпаж, який був на борту, ймовірно, постраждав.

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Як ССО атакували Ка-52 "Алігатор"

Костянтин Криволап зауважив, що в небі на російський гелікоптер могло чекати приблизно 10 дронів, які вже були готові до атаки.

Були вивчені всі маршрути цього гвинтокрила й коли все склалось от тоді вони його й знищили. Для росіян це була повна несподіванка, адже вони абсолютно цього не очікували. Вони лишились без гвинтокрила та пілотів,

– сказав авіаційний експерт.

Він підкреслив, що всі операції, які проводять військові Сил спеціальних операцій є унікальними.

Вони атакували ударний гелікоптер, який росіяни могли використовувати для знищення танків. Він здатний вести бойові дії вночі та вдень. Це потужна машина, яка була на озброєнні у ворога.

Нагадаємо, уперше в історії морський дрон знищив бойовий літак – російський Су-30. Це сталося 2 травня 2025 року поблизу порту Новоросійськ. Спецпідрозділ Group 13 за підтримки СБУ та Сил оборони влучив по винищувачу ракетою з морської платформи Magura. Літак вартістю близько 50 мільйонів доларів був збитий і впав у море.